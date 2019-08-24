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Погода на завтра в Башкирии: 25 августа прогнозируется дождь с грозой

Добавлено: 24.08.19
Просмотров: 49
Рубрика: Общество
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Погода на завтра в Башкирии: 25 августа прогнозируется дождь с грозой

Синоптики сообщили прогноз погоды на воскресенье. Так, завтра, 25 августа, в республике ночью без осадков. В некоторых районах днём пройдёт дождь. Также ожидается гроза, сообщает сайт Newsbash.ru.

По информации Башгидрометцентра, ветер западный умеренный, в дневное время суток при грозе порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс пятнадцать градусов, местами до плюс пяти. Днём столбики термометров покажут плюс двадцать пять, по югу до плюс тридцати.Напомним, по сообщению метеорологического центра, сегодня в республике было плюс 25 градусов, в южных районах — плюс 31.

Прогноз погоды на завтра в Башкирии смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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