В Мелеузовском районе отдыхающие на Нугуше оставляют после себя горы мусора
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Жители Мелеузовского района Башкирии бьют тревогу. Берег Нугушского водохранилища, который находится рядом с деревней Сергеевка, превратился в настоящую свалку, сообщает сайт Newsbash.ru.
По словам неравнодушных людей, который опубликовали снимки с места в соцсети, «безобразие» длится уже несколько лет. Убирать за беспечными отдыхающими приходится местным жителям.
– Пока у себя в головах не уберем мусор, порядка не будет никогда, – отметил один подписчиков сообщества, где был опубликован пост.Напомним, ранее на пляжах Нугушского водохранилища убирались известные на всю страну актрисы. Они приехали из Москвы на родину, чтобы повидаться с родственниками, и были шокированы горами мусора.
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