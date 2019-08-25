В Мелеузовском районе отдыхающие на Нугуше оставляют после себя горы мусора

Жители Мелеузовского района Башкирии бьют тревогу. Берег Нугушского водохранилища, который находится рядом с деревней Сергеевка, превратился в настоящую свалку, сообщает сайт Newsbash.ru.





По словам неравнодушных людей, который опубликовали снимки с места в соцсети, «безобразие» длится уже несколько лет. Убирать за беспечными отдыхающими приходится местным жителям.

– Пока у себя в головах не уберем мусор, порядка не будет никогда, – отметил один подписчиков сообщества, где был опубликован пост.

На фотографиях видно, что на берегу действительно не осталось живого места. Повсюду разбросаны пакеты, бутылки, упаковки из-под еды и прочий хлам. В комментариях пользователи порекомендовали не выпускать посетителей без мешков с мусором.Напомним, ранее на пляжах Нугушского водохранилища убирались известные на всю страну актрисы. Они приехали из Москвы на родину, чтобы повидаться с родственниками, и были шокированы горами мусора.