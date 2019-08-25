Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Мелеузовском районе отдыхающие на Нугуше оставляют после себя горы мусора

В Мелеузовском районе отдыхающие на Нугуше оставляют после себя горы мусора

Добавлено: 25.08.19
Просмотров: 24
Рубрика: Общество
Теги: Мелеузовский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Мелеузовском районе отдыхающие на Нугуше оставляют после себя горы мусора

Жители Мелеузовского района Башкирии бьют тревогу. Берег Нугушского водохранилища, который находится рядом с деревней Сергеевка, превратился в настоящую свалку, сообщает сайт Newsbash.ru.

По словам неравнодушных людей, который опубликовали снимки с места в соцсети, «безобразие» длится уже несколько лет. Убирать за беспечными отдыхающими приходится местным жителям.

Авария в Мелеузе: столкнулись встречные «ВАЗ-2111» и мотоцикл Yamaha

Читайте также:

Авария в Мелеузе: столкнулись встречные «ВАЗ-2111» и мотоцикл Yamaha
На фотографиях видно, что на берегу действительно не осталось живого места. Повсюду разбросаны пакеты, бутылки, упаковки из-под еды и прочий хлам. В комментариях пользователи порекомендовали не выпускать посетителей без мешков с мусором.
– Пока у себя в головах не уберем мусор, порядка не будет никогда, – отметил один подписчиков сообщества, где был опубликован пост.
Напомним, ранее на пляжах Нугушского водохранилища убирались известные на всю страну актрисы. Они приехали из Москвы на родину, чтобы повидаться с родственниками, и были шокированы горами мусора.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Звезды сериала «Даешь молодежь!» убрали мусор на берегу Нугушского водохранилища
Общество
Звезды сериала «Даешь молодежь!» убрали мусор на берегу Нугушского водохранилища
В Ишимбайском районе место массовых гуляний у подножия Торатау превратилось в свалку
Общество
В Ишимбайском районе место массовых гуляний у подножия Торатау превратилось в свалку
В Кармаскалинском районе разросшийся мусорный полигон грозит экологической катастрофой
Общество
В Кармаскалинском районе разросшийся мусорный полигон грозит экологической катастрофой
В Уфе поднимается волна возмущений по поводу уборки мусора
Общество
В Уфе поднимается волна возмущений по поводу уборки мусора
В Белорецке на улицах города образовались стихийные свалки
ЖКХ
В Белорецке на улицах города образовались стихийные свалки
Жители одной из деревень в Чишминском районе бьют тревогу: к деревне не подъехать, перекопаны дороги
Общество
Жители одной из деревень в Чишминском районе бьют тревогу: к деревне не подъехать, перекопаны дороги
В Белокатайском районе в одном из людных мест образовалась свалка отходов
Общество
В Белокатайском районе в одном из людных мест образовалась свалка отходов
В Башкирии турист сорвался со скалы при попытке сделать фотографию
Общество
В Башкирии турист сорвался со скалы при попытке сделать фотографию
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: