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В День города Сибая 13 пар молодоженов получили в подарок свадебное путешествие в Турцию

Добавлено: 25.08.19
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Рубрика: Общество
Теги: Сибай
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В День города Сибая 13 пар молодоженов получили в подарок свадебное путешествие в Турцию

Накануне в столице Зауралья отмечался День города и День шахтера. В рамках праздника проводился конкурс среди молодоженов Сибая, зарегистрировавших свой брак с 1 по 24 августа, по условиям розыгрыша одна из пар должна была получить тур в Турцию. Однако на этот раз молодых людей, решивших заключить семейный союз, ждал сюрприз. Когда они выстроились на сцене в центре города, к ним вышел выходец из Сибая Андрей Назаров и мэр города Рустем Афзалов, сообщает сайт Newsbash.ru.

Сопредседатель «Деловой России» объявил всем, что в этом году он вместе со своей супругой отмечает 30-летие со дня замужества и поэтому решил не разыгрывать путевку, а подарить по свадебному путешествию каждой паре, участвовавшей в конкурсе. Собравшиеся на площади люди взорвались овациями.Также по традиции молодая семья, в которой родилась двойня, получила коляску для малышей. Ее вручил депутат Государственного Собрания-Курултая РБ Денис Назаров.

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Чуть ранее, днем, в Сибае прошла торжественная церемония закладки первого камня в основание будущего памятника, который появится в городе в следующем году.
Монумент будет посвящен основателям Сибая – горнякам и шахтерам. Им город обязан своим рождением, история поселения неразрывно связана с их трудовыми подвигами. Закончился праздник концертом Авраама Руссо и Виктории Дайнеко.

Поздравляя жителей города с праздником, Андрей Назаров отметил красоту родного края и пожелал сибайцам процветания.

— Всякий раз, когда я возвращаюсь на свою малую Родину, не устаю удивляться ее уникальности. Какие просторы! Чтобы вы понимали, башкирское Зауралье по площади ничем не уступает Нидерландам, Молдове или Швейцарии. А история? Когда Сибай ещё даже не был городом, во время Великой Отечественной войны его горняки добывали в недрах земли золото, за которое страна покупала оружие. И потом сибайский медеплавильный завод круглосуточно и бесперебойно поставлял оборонной промышленности медь.Наш край богат всем: землей, лесом, полезными ископаемыми! Но главное богатство – это его жители. Местные горняки и педагоги, строители и врачи, геологи и железнодорожники вошли в историю нашей страны. Желаю своему городу дальнейшего процветания! Мы все хотим видеть Сибай успешным, красивым и уютным. Уверен, что так и будет! Новое руководство Башкирии сегодня прикладывает все усилия, чтобы сюда приходили инвесторы, создавали рабочие места.Но и мы должны вложить в наш город свою энергию и любовь. Только благодаря нашей̆ любви Сибай обязательно станет лучше, чище, красивее. Только из нашей̆ с вами любви вырастают инновационные идеи и появляются масштабные проекты. Будущее нашего родного города в наших руках! — подчеркнул Андрей Назаров.
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