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В Башкирии прогнозируются заморозки до -2 градусов

Добавлено: 26.08.19
Просмотров: 85
Рубрика: Общество
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В Башкирии прогнозируются заморозки до -2 градусов

МЧС Башкирии предупреждает местных жителей о похолодании, сообщает сайт Newsbash.ru.

Предстоящей ночью в северных и горных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0...-2 градусов.Специалисты рекомендуют укрыть растения от холодов и быть осторожными при использовании электронагревательных приборов.

Подробный прогноз погоды в Башкирии смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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