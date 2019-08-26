В Башкирии прогнозируются заморозки до -2 градусов

МЧС Башкирии предупреждает местных жителей о похолодании, сообщает сайт Newsbash.ru.



Предстоящей ночью в северных и горных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0...-2 градусов.Специалисты рекомендуют укрыть растения от холодов и быть осторожными при использовании электронагревательных приборов.



Подробный прогноз погоды в Башкирии смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather



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