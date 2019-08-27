Житель Октябрьского признан лучшим водителем скорой помощи в республике
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В Уфе впервые прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автомобиля скорой помощи», сообщает сайт Newsbash.ru.
Всего в конкурсе приняли участие 34 водителя скорой помощи из городов и районов республики. При отборе номинантов учитывались стаж работы в этой должности, безаварийность вождения, отсутствие жалоб от населения и нарушений трудовой дисциплины, — сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.
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По итогам конкурса первое место занял Рафис Хамитов, водитель больницы №1 города Октябрьского. Второе место у Рината Хакимова, водителя скорой помощи Раевской центральной больницы Альшеевского района. Водителю Давлекановской центральной районной больницы Николаю Белоногову присудили третье место.
Все победители были награждены дипломами и денежными призами.
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