Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Житель Октябрьского признан лучшим водителем скорой помощи в республике

Житель Октябрьского признан лучшим водителем скорой помощи в республике

Добавлено: 27.08.19
Просмотров: 119
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
Житель Октябрьского признан лучшим водителем скорой помощи в республике

В Уфе впервые прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автомобиля скорой помощи», сообщает сайт Newsbash.ru.

Всего в конкурсе приняли участие 34 водителя скорой помощи из городов и районов республики. При отборе номинантов учитывались стаж работы в этой должности, безаварийность вождения, отсутствие жалоб от населения и нарушений трудовой дисциплины, — сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

В Уфе лучшим сварщиком Башкирии признали Сергея Овсянникова

Читайте также:

В Уфе лучшим сварщиком Башкирии признали Сергея Овсянникова
Конкурс состоял из трех этапов: на первом этапе участники прошли компьютерное тестирование на знание правил дорожного движения (по экзаменационным билетам ГИБДД МВД по РБ). Вторым этапом стала демонстрация навыков фигурного вождения автомобиля и оказания первой помощи пострадавшим. Третий этап включал в себя вопросы по оказанию первой медицинской помощи.

По итогам конкурса первое место занял Рафис Хамитов, водитель больницы №1 города Октябрьского. Второе место у Рината Хакимова, водителя скорой помощи Раевской центральной больницы Альшеевского района. Водителю Давлекановской центральной районной больницы Николаю Белоногову присудили третье место.

Все победители были награждены дипломами и денежными призами.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Уфе лучшим сварщиком Башкирии признали Сергея Овсянникова
Общество
В Уфе лучшим сварщиком Башкирии признали Сергея Овсянникова
В Башкирии работники скорой помощи жалуются на тяжелые условия труда низкую зарплату
Общество
В Башкирии работники скорой помощи жалуются на тяжелые условия труда низкую зарплату
Башкирия дополнительно получила закупленные 35 карет скорой помощи
Здравоохранение
Башкирия дополнительно получила закупленные 35 карет скорой помощи
Районные больницы Башкирии пополнились 23 новыми каретами скорой помощи
Здравоохранение
Районные больницы Башкирии пополнились 23 новыми каретами скорой помощи
Для Башкирии закупят 47 школьных автобусов и 24 автомобиля скорой помощи
Здравоохранение
Для Башкирии закупят 47 школьных автобусов и 24 автомобиля скорой помощи
Башкортостан получит 25 автомобилей скорой помощи
Здравоохранение
Башкортостан получит 25 автомобилей скорой помощи
В Туймазах выбрали лучшего штукатура республики
Общество
В Туймазах выбрали лучшего штукатура республики
Работники уфимской скорой помощи вновь объявили голодовку
Общество / Здравоохранение
Работники уфимской скорой помощи вновь объявили голодовку
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: