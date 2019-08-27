Житель Октябрьского признан лучшим водителем скорой помощи в республике

В Уфе впервые прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автомобиля скорой помощи», сообщает сайт Newsbash.ru.





Всего в конкурсе приняли участие 34 водителя скорой помощи из городов и районов республики. При отборе номинантов учитывались стаж работы в этой должности, безаварийность вождения, отсутствие жалоб от населения и нарушений трудовой дисциплины, — сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

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Конкурс состоял из трех этапов: на первом этапе участники прошли компьютерное тестирование на знание правил дорожного движения (по экзаменационным билетам ГИБДД МВД по РБ). Вторым этапом стала демонстрация навыков фигурного вождения автомобиля и оказания первой помощи пострадавшим. Третий этап включал в себя вопросы по оказанию первой медицинской помощи.По итогам конкурса первое место занял Рафис Хамитов, водитель больницы №1 города Октябрьского. Второе место у Рината Хакимова, водителя скорой помощи Раевской центральной больницы Альшеевского района. Водителю Давлекановской центральной районной больницы Николаю Белоногову присудили третье место.Все победители были награждены дипломами и денежными призами.