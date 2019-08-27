В Агидели местный депутат обратила внимание на проблему выступая в норковой шубе

Необычное выступление местного депутата прошло в городе Агидель. В конце прошлой недели в небольшом башкирском городе состоялась встреча населения с главой администрации. Свои вопросы градоначальнику задала и депутат Совета Нурания Ризванова, сообщает сайт Newsbash.ru.





На сцену Ризванова неожиданно для всех вышла в теплой норковой шубе. При этом за окном в тот момент была почти тридцатиградусная жара. Однако этому было объяснение: народная избранница решила таким образом обратить внимание на свою проблему.

С собой Ризванова принесла пластиковую пломбу: ту самую, что ставят на счетчики воды. Эта история началась еще в 2017 году. Тогда жительница одного из домов по улице Молодежной обратила внимание на отсутствие пломбы на счетчике. Женщина вызвала к себе сантехника через аварийную службу. Мужчина пломбу установил, но никаких документов не составил, сославшись на то, что это должен сделать специальный мастер.После этого управляющая компания обвинила жительницу Агидели в самовольном вмешательстве в работу счетчика. Ей был выписан крупный штраф, который с учетом пени очень быстро перевалил за сотню тысяч рублей. У женщины есть трое детей и заплатить такую крупную сумму она не может. Старшей по дому у нее была Ризванова, которая уговорила соседку подать в суд на управляющую компанию, но судебные процессы в итоге были проиграны.

Сейчас депутат помогает женщине заплатить штраф в размере 130 тысяч рублей. Она отметила, что сумма штрафа за подобные вещи слишком велика и сравнима с дорогой шубой.

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