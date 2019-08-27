Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Салавате на ремонт проселочной дороги бросили строительный мусор

В Салавате на ремонт проселочной дороги бросили строительный мусор

Добавлено: 27.08.19
Просмотров: 66
Рубрика: Общество
Теги: Салават
Комментарии (0)
Загрузка...
В Салавате на ремонт проселочной дороги бросили строительный мусор

В микрорайоне Мусино в Салавате придумали свой способ экономного ремонта дорог. Как оказалось, накануне утром жители обнаружили в переулке по улице Полевая населенного пункта небольшие горы строительного мусора, сообщает сайт Newsbash.ru.

В специфичной свалке горожане нашли кирпичи, арматуры, саморезы и деревянные балки. Их в скором времени пустят на ремонт проселочной дороги. Об этом местная жительница сообщила в социальных сетях, сняв локальный мусорный полигон на видео.

Владимир Путин на встрече с Радием Хабировым обратил внимание на воздух в Салавате

Читайте также:

Владимир Путин на встрече с Радием Хабировым обратил внимание на воздух в Салавате
— Накидали кирпичей, строительный мусор нам на поворот. Тут же арматуры, саморезы, деревяшки… Короче, кто-то не захотел платить за вывоз мусора, скинули всем нам. Вот так ремонтируют дороги, а вернее утилизируют строительный мусор! — говорится в обращении горожанки. 
Напомним, состояние дорог в Башкирии оставляет желать лучшего. Радий Хабиров раскритиковал работу Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству. Руководитель региона справедливо заметил, что на содержание тратятся большие деньги, но качество по-прежнему оставляется желать лучшего.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Радий Хабиров поручил снизить показатель смертности на дорогах в 3 раза к 2024 году и увеличить бюджет на дорожный ремонт
Политика
Радий Хабиров поручил снизить показатель смертности на дорогах в 3 раза к 2024 году и увеличить бюджет на дорожный ремонт
В Уфе поднимается волна возмущений по поводу уборки мусора
Общество
В Уфе поднимается волна возмущений по поводу уборки мусора
В Ишимбае под окнами общежития обнаружили парня упавшего с седьмого этажа | видео
Происшествия
В Ишимбае под окнами общежития обнаружили парня упавшего с седьмого этажа | видео
Жители Баймакского района начали в знак протеста разбрасывать отходы
ЖКХ
Жители Баймакского района начали в знак протеста разбрасывать отходы
В Башкирии львиная доля свалок состоит из строительного мусора
Общество
В Башкирии львиная доля свалок состоит из строительного мусора
В Башкирии на строительство и реконструкцию дорог с 2019 по 2021 год потратят более 50 млрд рублей
Экономика
В Башкирии на строительство и реконструкцию дорог с 2019 по 2021 год потратят более 50 млрд рублей
Участок дороги в Краснокамском районе признали самым опасным в Башкирии
Общество
Участок дороги в Краснокамском районе признали самым опасным в Башкирии
В Уфе вновь укладывают асфальт прямо в лужу
Общество
В Уфе вновь укладывают асфальт прямо в лужу
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: