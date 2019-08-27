В Салавате на ремонт проселочной дороги бросили строительный мусор

В микрорайоне Мусино в Салавате придумали свой способ экономного ремонта дорог. Как оказалось, накануне утром жители обнаружили в переулке по улице Полевая населенного пункта небольшие горы строительного мусора, сообщает сайт Newsbash.ru.





В специфичной свалке горожане нашли кирпичи, арматуры, саморезы и деревянные балки. Их в скором времени пустят на ремонт проселочной дороги. Об этом местная жительница сообщила в социальных сетях, сняв локальный мусорный полигон на видео.

— Накидали кирпичей, строительный мусор нам на поворот. Тут же арматуры, саморезы, деревяшки… Короче, кто-то не захотел платить за вывоз мусора, скинули всем нам. Вот так ремонтируют дороги, а вернее утилизируют строительный мусор! — говорится в обращении горожанки.

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Напомним, состояние дорог в Башкирии оставляет желать лучшего. Радий Хабиров раскритиковал работу Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству. Руководитель региона справедливо заметил, что на содержание тратятся большие деньги, но качество по-прежнему оставляется желать лучшего.