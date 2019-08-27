В Кумертау жители подумывают о покупке танка после ремонта дороги
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В поселке Маячный под Кумертау жители столкнулись с неожиданной проблемой. В населенном пункте по улице Мажита Гафури асфальтировали дорогу, однако ремонт обернулся новыми неприятностями, сообщает сайт Newsbash.ru.
Проезжая часть стала куда выше, а съезды во дворы сделать никто не удосужился. В результате жители не могут ни выехать, ни заехать домой.
— Строители, которые делали дорогу, у вас что, руки не из того места растут? Куда смотрит ваше начальство? Это просто кошмар. Не сделали съезд во двор. Как теперь домой заезжать? Перепад высот между проезжей частью и уровнем дороги во дворе 21 сантиметров. Мне что, теперь танк покупать? — негодует сельчанин Олег Закутин.Напомним, это не единичный случай в республике. В начале августа 2019 года жители Благовещенска пожаловались на новую асфальтированную дорогу, так как она оказалась значительно выше своей предшественницы.
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