Стали известны города и районы Башкирии с самым высоким уровнем безработицы

Самым «безработным» городом в Башкирии оказалась Уфа – здесь зарегистрировано 5436 безработных человек. Данные по состоянию на 1 августа приводит Министерство семьи и труда РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.

Вторую позицию занял Стерлитамак – здесь не работают 1 216 человек. На третьем месте расположился Нефтекамск – 787 безработных жителя.



Далее следуют Салават (730), Чишминский (556), Туймазинский (514) районы и город Октябрьский (463).



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