Погода на сентябрь 2019 года в Башкирии: неприятных сюрпризов не будет

Совсем скоро в Башкирию придет осень, и жители республики с грустью просматривают метеорологические прогнозы, в надежде насладиться последними теплыми деньками. Синоптики успокаивают: неприятных сюрпризов погода в сентябре не преподнесет. Температура воздуха и количество осадков ожидаются в пределах многолетней нормы, а конце месяца и вовсе значительно потеплеет.





ВОСТОК

Первая неделя сентября в восточных районах Башкирии еще порадует жителей республики солнечными и теплыми деньками, но уже со второй недели небо затянется серыми тучами и зарядит мелкий дождик. Такая пасмурная погода продержится примерно до 20-х чисел, а потом есть шанс на возвращение солнца и тепла. Средняя температура воздуха в первой половине сентября будет держаться на отметке +16; +19 градусов, ночью +6; +10, а потом придут холода: ночью уже подморозит до +2; +4, а днем столбики термометров покажут всего +9; +11.

Жителям западных районов республики с погодой в сентябре повезет гораздо больше. До 20-х чисел тут ожидается переменная облачность, но без осадков. В первой половине месяца будет еще по-летнему жарко – до +21 градуса днем и +10 ночью, а потом придут дожди и похолодает до + 11; +15 градусов. Впрочем, в конце месяца синоптики обещают бабье лето, так что удастся насладиться солнечной и теплой погодой.Первая неделя осени для жителей северных районов республики будет теплой и солнечной, а потом с севера придут хмурые тучи, впрочем, дождей, судя по прогнозу, не предвидится. Не преподнесет погода неприятных сюрпризов в виде заморозков – средняя температура воздуха ночью составит +5; +6 градусов, днем – всего +10; +12.

ЮГ

На юге Башкирии сентябрь порадует и солнечной теплой погодой, и огорчит проливными дождями. Первая неделя месяца будет еще по-летнему жаркой и солнечной, так что смело отправляйтесь в лес за грибами или организуйте пикник на природе. После 10 сентября придут дожди, которые затянутся до конца месяца. И лишь в последних числах сентября снова проглянет солнце, а столбики термометра покажут +14; +16 градусов.



УФА

Для уфимцев сентябрь также преподнесет приятный сюрприз: пасмурной и дождливой ожидается только первая половина осени, а потом в столицу Башкирии вернется теплая и солнечная погода. Примерно до 10 сентября отметка термометров задержится на отметке +20 градусов, потом похолодает до +11; +15. В конце месяца выпадут небольшие осадки, а потом уфимцев порадует теплое бабье лето.