В правительстве Башкирии обсудили вопросы строительства грунтовых дорог

Где карьеры там дешевле. Сегодня на оперативном совещании в правительстве рассмотрели варианты строительства грунтовых дорог, сообщает сайт Newsbash.ru.





По данным Госкомитета по строительству, цена одного километра отсыпки в Абзелиловском районе, где есть собственные карьеры, – 510 тысяч рублей, а в Бирском районе, где их нет, – более 5 млн рублей.

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Руководитель региона поручил Минэкологии систематизировать работу при использовании природных ресурсов. Обсудили в правительстве и вопросы борьбы с распространением контрафактного алкоголя. Из незаконного оборота за первое полугодие уже изъято больше, чем за весь восемнадцатый год. Это позволило не только улучшить социальную обстановку в ряде муниципалитетов, но и сохранить жизнь и здоровье жителей.