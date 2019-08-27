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В правительстве Башкирии обсудили вопросы строительства грунтовых дорог

Добавлено: 27.08.19
Просмотров: 117
Рубрика: Общество
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В правительстве Башкирии обсудили вопросы строительства грунтовых дорог

Где карьеры там дешевле. Сегодня на оперативном совещании в правительстве рассмотрели варианты строительства грунтовых дорог, сообщает сайт Newsbash.ru.

По данным Госкомитета по строительству, цена одного километра отсыпки в Абзелиловском районе, где есть собственные карьеры, – 510 тысяч рублей, а в Бирском районе, где их нет, – более 5 млн рублей.

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