60 лет совместной супружеской жизни отметили супруги из Миякинского района
Больше полувека вместе: в Киргиз-Мияках супружеская пара перешагнула сверкающее бриллиантовым блеском 60-летие совместной жизни. Влюбленных чествовали на минувших выходных в кругу самых близких, сообщает сайт Newsbash.ru.
Дети и внуки супругов-долгожителей любят пересматривать старые фотографии Рашита и Фании Мугиновых. Ведь их родители – это самый яркий пример большой любви. Судьба свела их 62 года назад далеко за пределами родного района. Фания Валиевна заканчивала кооперативный техникум в Бирске, куда на водительские курсы приехал и Рашит Халикович. Обстоятельства привели мужчину в студенческое общежитие, где среди земляков он и встретил ту самую.
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Пожалуй, без всякого преувеличения главной наградой весьма авторитетной в районе четы Мугиновых являются их дети. Старший, Иршат, по примеру отца работает в Киргиз-Мияках преподавателем в той же школе, где и трудился сам Рашит Халикович. Средняя, Резеда, связала жизнь в газовой промышленностью, а младший, Руслан, является заместителем главврача в городе Октябрьский.
Поздравить юбиляров в Киргиз-Мияки приехали не только дети, но и внуки, а также самые близкие друзья семьи. В их адрес звучало много теплых пожеланий, но одно из главных – это встретиться таким же составом ровно через 10 лет и отметить уже благодатную свадьбу.