В Октябрьском скоро откроется приют для бездомных животных
Комментарии (0)
Загрузка...
К созданию приюта для животных здесь готовились давно, подыскивали подходящее место. Наконец, оно было найдено. Принято решение о реконструкции и переустройстве под приют здания бывшего городского водозабора по дороге в Уязы-тамак, сообщает сайт Newsbash.ru.
По словам специалистов, место для приюта выбрано подходящее. Находится неподалеку от города, рядом имеется ряд капитальных строений, электричество. На сегодняшний день все эти здания выведены из эксплуатации и пустуют.
По итогам состоявшегося аукциона, заниматься отловом и содержанием бездомных животных будет муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство». В настоящее время идет процесс оформления и передачи помещений этому учреждению.
С помощью коммунальных предприятий Октябрьского для приюта изготовлены вольеры. В пользование МБУ «Благоустройство» передан автомобиль для отлова и перевозки животных.
Штат учреждения пополнился ловцами бездомных животных, сторожами и поварами для работы в приюте. Кроме того, подписан договор с фельдшером, который будет осматривать животных и лечить их в случае необходимости.
«Вся эта работа будет проводиться в тесном взаимодействии с волонтерами-зоозащитниками, — подчеркнули в пресс-службе администрации Октябрьского. — Одним из первоочередных этапов будет перевод в приют временного пункта размещения животных, который сейчас находится в лесу возле мясокомбината «Золотой Рог». 120 собак в скором времени переедут отсюда в этот приют. И, конечно, в городе продолжится работа по отлову и стерилизации собак по заявкам населения, которых поступает довольно много. Рассчитываем, что до конца августа приют заработает уже в полную силу».
Сейчас на территории приюта для бездомных животных проводится покос травы, расчистка от поросли, наводится порядок. Однако, территория приюта большая и поэтому работы предстоит сделать много.
«Приглашаем всех заинтересованных горожан, желающих оказать помощь будущему приют, принять участие в субботниках. Призываем неравнодушных жителей поучаствовать в судьбе братьев наших меньших. Работа найдется всем», — добавили в мэрии Октябрьского.
Читайте также
Здравоохранение
В Башкирии организация профилактики бешенства оказалась на низком уровне
Экономика
В Уфе за 2 млн рублей построят приют для домашних животных
Политика
В Зианчуринском районе Радий Хабиров поддержал старания овцеводов
Политика
Радий Хабиров посетил детский приют в Зианчуринском районе и пригласил шестиклассницу в гости
Правительство Башкирии решило пересчитать всех свиней в республике
Общество
В Мелеузовском районе волки напали на стадо коз
Общество
Жители Башкирии обнаружили в частном доме концлагерь для кошек
Экономика
Искусственное осеменение коров было и остается одним из эффективных способов сохранения потомства