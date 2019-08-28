В Башкирии стали выдавать автомобильные регзнаки с кодом региона 702

В некоторых регистрационных подразделениях Госавтоинспекции Башкортостана начата выдача государственных регистрационных знаков с кодом региона 702. Об этом сообщается на официальной странице ГИБДД РБ в Фейсбуке.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram