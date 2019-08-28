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В Башкирии стали выдавать автомобильные регзнаки с кодом региона 702

Добавлено: 28.08.19
Просмотров: 121
Рубрика: Общество
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В Башкирии стали выдавать автомобильные регзнаки с кодом региона 702

В некоторых регистрационных подразделениях Госавтоинспекции Башкортостана начата выдача государственных регистрационных знаков с кодом региона 702. Об этом сообщается на официальной странице ГИБДД РБ в Фейсбуке.

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Замена на новые знаки происходит в плановом режиме и связана с тем, что предыдущая серия 102 заканчивается, уточняет ведомство. Вскоре госномера с новым кодом будут выдаваться во всех регистрационных подразделениях республики, сообщает сайт Newsbash.ru.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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