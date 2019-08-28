В Башкирии стали выдавать автомобильные регзнаки с кодом региона 702
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В некоторых регистрационных подразделениях Госавтоинспекции Башкортостана начата выдача государственных регистрационных знаков с кодом региона 702. Об этом сообщается на официальной странице ГИБДД РБ в Фейсбуке.
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