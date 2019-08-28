Жители Уфы могут бесплатно пересаживаться между автобусами "Башавтотранса" в течение часа

Жители Уфы уже могут бесплатно пересаживаться между автобусами «Башавтотранса" в течение часа, заплатив при этом единожды картой «Алға». Об этом сообщил замгендиректора предприятия по перевозкам Сергей Паскин, сообщает сайт Newsbash.ru.





Он отметил, что в тестовом режиме программа «Счастливый час» работает уже с конца прошлой недели.

«Полноценный запуск карты мы планировали на 1 сентября, но начали тестировать эту систему еще в пятницу. Можем сказать, что все функционирует в нужном порядке. Жители города уже могут пересаживаться в другие автобусы в течение часа, заплатив лишь один раз», - объяснил Александр Паскин.

«С 1 сентября на уфимских городских маршрутах «Башавтотранса» будет внедрён часовой пересадочный тариф, в рамках которого пассажир, оплатив проезд в автобусе картой «Алға», в течение часа сможет бесплатно совершить вторую поездку. Это удобно для тех, кто передвигается по городу с пересадками», - рассказал он.

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Ранее этот вопрос обсудили на еженедельном совещании в формате «Строительного и транспортного часа». Тогда председатель Гостранса РБ Тимур Мухаметьянов подчеркнул, что при пересадках активизировать специальный тариф или приобретать дополнительные билеты не требуется.В дальнейшем действие тарифа с пересадкой распространится и на электротранспорт Уфы, включая городскую электричку. Кроме того, интерес к работе в новой системе оплаты проезда проявляют и частные перевозчики, сказано на сайте главы РБ.Напомним, единая транспортная карта начала действовать в Башкирии с 1 июля текущего года.