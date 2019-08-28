В Мелеузе погиб 15-летний подросток надышавшись газом из баллона

Мелеузовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Республики Башкортостан организовано проведение доследственной проверки по факту смерти 15-летнего жителя города Мелеуза , сообщает сайт Newsbash.ru

По предварительным данным, 26 августа 2019 года восемь подростков в возрасте от 12 до 17 лет, находясь в одном из гаражей города Мелеуза, вдыхали пары газа из газовых баллонов для питания газовых приборов и употребляли спиртные напитки. Спустя несколько часов подростки были замечены сотрудниками полиции, в это время один молодой человек почувствовал ухудшение самочувствия и потерял сознание. Сотрудники полиции стали оказывать мальчику первую помощь и вызвали медицинских сотрудников, он срочно был госпитализирован в районную больницу, однако, не приходя в сознание, в тот же день скончался.

Как сообщили в Следкоме РБ, в настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты баллоны с газом, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти подростка, проводятся иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.За последние пять месяцев это уже третий смертельный случай отравления парами газа в результате его умышленного вдыхания из газовых баллонов.

Следственное управление настоятельно рекомендует родителям, опекунам и попечителям несовершеннолетних провести профилактические беседы со своими детьми и подопечными о смертельной опасности вдыхания газа из газовых баллонов бытового предназначения.