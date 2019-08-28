В России суды смогут назначить алименты на решение квартирного вопроса

Комиссия кабмина по законопроектной деятельности одобрила поправки в Семейный кодекс РФ, согласно которым суды смогут назначить алименты на решение квартирного вопроса бывших супругов и детей, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как сообщает «Российская газета», при принятии документа лицо, уплачивающее алименты, будет обязано частично возмещать счета за аренду жилья или платежи по ипотеке.

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Схожая норма существует и сейчас, однако суды обычно выносят решение о компенсации некоторых непредвиденных расходов в случае плохого здоровья ребенка. Законопроектом подразумевается взыскание дополнительных трат, если они связаны с переездом, ремонтом или необходимостью улучшить жилищные условия. Такие расходы будут назначаться, если у ребенка отсутствует «пригодное для постоянного проживания жилое помещение».