В России суды смогут назначить алименты на решение квартирного вопроса
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Комиссия кабмина по законопроектной деятельности одобрила поправки в Семейный кодекс РФ, согласно которым суды смогут назначить алименты на решение квартирного вопроса бывших супругов и детей, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как сообщает «Российская газета», при принятии документа лицо, уплачивающее алименты, будет обязано частично возмещать счета за аренду жилья или платежи по ипотеке.
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