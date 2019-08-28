В Уфе 31 августа и 1 сентября перекроют улицы в центре города
Комментарии (0)
Загрузка...
В историческом центре Уфы 31 августа и 1 сентября пройдут Уфимский международный марафон, фестиваль «Мой любимый город» и фестиваль городских ресторанов «Есть». В связи с этим будут перекрыты несколько улиц, сообщает сайт Newsbash.ru.
С 18:00 31 августа до 23:00 1 сентября будет перекрыто движение по улице Ленина на участке от Пушкина до Коммунистической и по улице Октябрьской Революции на участке от Ленина до Советской. В это время пройдут фестивали «Мой любимый город» и «Есть». Кроме того, будет закрыта парковка Гостиного двора.
Читайте также:Жители Уфы могут бесплатно пересаживаться между автобусами "Башавтотранса" в течение часа
На время перекрытия улиц изменятся схемы движения маршрутов общественного транспорта.
Читайте также
Культура
В Уфе 1 сентября впервые пройдет фестиваль «Мой любимый город»
Общество
31 августа в Уфе будут перекрыты центральные улицы
Общество
Администрация Уфы предупреждает водителей об ограничении движения
Общество
«День 1000 велосипедистов» в Уфе пройдет 26 мая
Общество
Маршрут № 234 в Уфе возобновил свое движение
ЖКХ
В Белорецке на улицах города образовались стихийные свалки
Происшествия
В Башкирии ливень затопил улицы городов и автомобильный тоннель
Общество
В Уфе на дорогах ограничат движение транспорта до октября