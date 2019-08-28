В Уфе 31 августа и 1 сентября перекроют улицы в центре города

В историческом центре Уфы 31 августа и 1 сентября пройдут Уфимский международный марафон, фестиваль «Мой любимый город» и фестиваль городских ресторанов «Есть». В связи с этим будут перекрыты несколько улиц, сообщает сайт Newsbash.ru.





С 18:00 31 августа до 23:00 1 сентября будет перекрыто движение по улице Ленина на участке от Пушкина до Коммунистической и по улице Октябрьской Революции на участке от Ленина до Советской. В это время пройдут фестивали «Мой любимый город» и «Есть». Кроме того, будет закрыта парковка Гостиного двора.

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Также 31 августа и 1 сентября улицы перекроют в связи с проведением Уфимского международного марафона. С 14:00 31 августа до 22:00 1 сентября вводится ограничение движения на улице Заки Валиди от пересечения с Карла Маркса до перекреска с Театральной. 1 сентября с 6:30 до 14:30 будут перекрыты улицы по маршруту движения марафона: Заки Валиди, Гафури, Пушкина, Карла Маркса, Ленина, Революционная, Мустая Карима, Коммунистическая, Чернышевского, Достоевского, Крупской, Кирова, Театральная.На время перекрытия улиц изменятся схемы движения маршрутов общественного транспорта.