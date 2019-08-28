В России продлили срок "дачной амнистии"

2 августа вступил в силу закон, которым продлен срок «дачной амнистии» или упрощенного порядка оформления прав на отдельные объекты недвижимости, сообщает сайт Newsbash.ru.





В чём суть этих изменений?

Федеральный закон № 93-ФЗ, так называемый закон «о дачной амнистии» распространялся на достаточно большое количество объектов недвижимости. В частности, в упрощенном порядке можно было поставить на кадастровый учет и зарегистрировать права на земельные участки, индивидуальные жилые, садовые, дачные дома, индивидуальные гаражи, бани, сараи и так далее. С 4 августа прошлого года и с 1 января, с 1 марта текущего года упрощенный порядок в отношении некоторых объектов перестал действовать. Но на практике выяснилось, что еще много ранее построенных объектов, права на которые можно оформить только в судебном порядке. Учитывая это, законодатель решил продлить срок упрощенного оформления прав на объекты недвижимости, которые расположены на садовых участках.Нет, это не совсем верно. Не надо забывать, что упрощенный порядок действует в отношении земельных участков с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», «для индивидуального жилищного строительства», «для индивидуального гаражного строительства», «для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства», предоставленных до 31 октября 2001 года, то есть до введения в действие Земельного кодекса. Оформить эти участки можно на основании старых документов в упрощенном порядке. Последние же упрощения касаются исключительно садоводов. Но и здесь надо сделать оговорку, потому что упрощенный порядок действует только в отношении жилых или садовых домов, возведенных или возводимых на земельных участках с видом разрешенного использования «для ведения садоводства». Поэтому государственный регистратор прав при поступлении документов обязательно проверяет, на каком земельном участке построен объект.Действует потому, что 1 января 2019 года земельные участки, имеющие вид разрешенного использования «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства» и «для дачного строительства», считаются садовыми земельными участками.Кадастровый учет и регистрация прав на жилой или садовый дом могут быть осуществлены на основании правоустанавливающего документа на земельный участок и технического плана, подготовленного кадастровым инженером.до 1 марта 2021 года. До этого срока можно воспользоваться правом льготного оформления прав на садовые и жилые дома исключительно на садовых участках.

Не так мало и неоформленных частных домов в границах населенных пунктов. Как должны оформляться эти дома?

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Здесь много нюансов. Если строительство дома началось после 4 августа 2018 года, то действует уведомительная процедура. То есть кадастровый учет и регистрация прав осуществляется на основании правоустанавливающего документа на земельный участок и технического плана, который подготавливается на основании уведомления о планируемом строительстве и уведомления об окончании строительства, направленных, в уполномоченный на выдачу разрешений на строительство, орган исполнительной власти или орган местного самоуправления. Если до 4 августа 2018 года получено разрешение на строительство, то направление уведомления о планируемом строительстве не требуется. По завершении строительства застройщик направляет в уполномоченный орган уведомление об окончании строительства с приложением технического плана.