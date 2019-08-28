Издательство «Башкортостан» выведено из процедуры банкротства

Это было сделано по поручению Радия Хабирова. Об этом сегодня сообщили представители Минземимущества республики, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Тяжба завершилась заключением мирового соглашения с кредитором — банком ВТБ. В ходе переговоров с кредитным учреждением был дисконтирован долг в размере 80 миллионов рублей. В результате республика через «Региональный фонд» стала главным кредитором издательства. По словам руководителя министра, сейчас главная задача — чтобы издательство стало вновь конкурентоспособным предприятием.