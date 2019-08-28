Издательство «Башкортостан» выведено из процедуры банкротства
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Это было сделано по поручению Радия Хабирова. Об этом сегодня сообщили представители Минземимущества республики, сообщает сайт Newsbash.ru.
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