Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Бабье лето в Башкирии в 2019 году наступит во второй декаде сентября

Бабье лето в Башкирии в 2019 году наступит во второй декаде сентября

Добавлено: 28.08.19
Просмотров: 64
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
Бабье лето в Башкирии в 2019 году наступит во второй декаде сентября

Погода в конце августа начале сентября для жителей Башкортостана выдастся ненастной. По данным метеорологов, первая неделя осени будет холодной и дождливой. Зато, начиная с 9 сентября синоптики пообещали настоящее «бабье лето», сообщает сайт Newsbash.ru.

Календарное лето закончится для Башкортостана холодной и пасмурной погодой с дождями, ливнями и грозами. Так, по данным портала Гисметео, со 2 по 8 сентября столбики термометров днем поднимутся не выше +11, +16 градусов, ночью похолодает до +6, +8 градусов.

Погода на сентябрь 2019 года в Башкирии: неприятных сюрпризов не будет

Читайте также:

Погода на сентябрь 2019 года в Башкирии: неприятных сюрпризов не будет
Причиной такого распределения температуры является разнонаправленность воздушных потоков, господствующих в атмосфере над европейской частью России, сообщают Метеовести. Дело в том, что Поволжье оказалось в тыловой части ненастного циклона, центр которого добрался до Оренбуржья. В то же время в западной половине Европейской России набирает силу антициклон. Совместными усилиями эти атмосферные антиподы сформировали мощный северный воздушный поток, который понёс вглубь региона арктический холод. В Казани температура воздуха почти на 10 градусов ниже нормы. Золотая теплая осень наступит во второй декаде сентября.

Сухая и солнечная погода будет держаться почти до конца первого осеннего месяца. Днем в некоторых районах республики воздух будет прогреваться до +26 градусов. Ночью тоже будут комфортные температуры до +15 градусов. Угроза ночных заморозков минует.
Подробный прогноз погоды в Башкирии смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Погода на сентябрь 2019 года в Башкирии: неприятных сюрпризов не будет
Общество
Погода на сентябрь 2019 года в Башкирии: неприятных сюрпризов не будет
Синоптики Башкирии рассказали, когда в республику вернется тепло
Общество
Синоптики Башкирии рассказали, когда в республику вернется тепло
Погода на август 2019 года в Башкирии: каким будет последний месяц лета
Общество
Погода на август 2019 года в Башкирии: каким будет последний месяц лета
Погода в Башкортостане на месяц: самое жаркое время наступит во второй половине июня
Общество
Погода в Башкортостане на месяц: самое жаркое время наступит во второй половине июня
Погода на завтра в Башкириии: 22 мая 2019 года пройдут дожди
Общество
Погода на завтра в Башкириии: 22 мая 2019 года пройдут дожди
Стало известно, какая погода будет в Башкирии весной и летом
Это интересно
Стало известно, какая погода будет в Башкирии весной и летом
В Бшкирию придут заморозки до -2 градусов
Общество
В Бшкирию придут заморозки до -2 градусов
Жители Башкирии второй год подряд встречают аномально холодное лето
Общество
Жители Башкирии второй год подряд встречают аномально холодное лето
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: