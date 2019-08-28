Бабье лето в Башкирии в 2019 году наступит во второй декаде сентября
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Погода в конце августа начале сентября для жителей Башкортостана выдастся ненастной. По данным метеорологов, первая неделя осени будет холодной и дождливой. Зато, начиная с 9 сентября синоптики пообещали настоящее «бабье лето», сообщает сайт Newsbash.ru.
Календарное лето закончится для Башкортостана холодной и пасмурной погодой с дождями, ливнями и грозами. Так, по данным портала Гисметео, со 2 по 8 сентября столбики термометров днем поднимутся не выше +11, +16 градусов, ночью похолодает до +6, +8 градусов.
Сухая и солнечная погода будет держаться почти до конца первого осеннего месяца. Днем в некоторых районах республики воздух будет прогреваться до +26 градусов. Ночью тоже будут комфортные температуры до +15 градусов. Угроза ночных заморозков минует.
Подробный прогноз погоды в Башкирии смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather
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