Новый глава Благовещенска Олег Голов ответил на критику жителей встречной критикой
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Новый глава Благовещенского района Башкирии не согласился с жалобой местных жителей на плохую детскую площадку, сообщает сайт Newsbash.ru.
После обращения жильцов дома №70/1 на улице Бедного, которые сообщили о «старых и ужасных качелях» Олег Голов решил лично проверить двор.
«Хочу сказать, что площадка вполне нормальная. Да, бывают и лучше, и современнее. Но в этом дворе она хотя бы есть. Город приобрел элементы для этой площадки, мы ее установили. Обновлять каждый год один и тот же двор мы не имеем возможности», – написал глава администрации в соцсетях.Некоторые жильцы с ним не согласились, указав на песочницу, в которой вместо песка грязь. Руководитель района пообещал это исправить и завести песок. При этом Голов подчеркнул, что зачастую люди сами портят свои дворы: ломают качели, пинают урны, мусорят.
«Легко все требовать с администрации, но нужно требовать и с себя. По чистоте на площадке: установлены урны, они новые, но уже помяты. На площадке лежит мусор, но при этом урна пустая. На субботник жители хоть раз выходили?» – возмущается недавно назначенный глава администрации.Вместо жалоб он призывает горожан следить за тем, что у них есть, и уважительно относиться к дворовому имуществу.
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