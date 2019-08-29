Погода на завтра в Башкирии: 30 августа 2019 года прогнозируются ливни
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В пятницу, 30 августа, в Башкирии синоптики прогнозируют ливни. По информации метеорологов Башгидрометцентра, завтра ожидается облачная погода, сообщает сайт Newsbash.ru.
В дневное время будет небольшой дождь, местами до умеренного, по востоку локально ливни. Ветер северный, северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Ночью температура воздуха составит плюс девять градусов, днем столбики термометров покажут плюс семнадцать градусов.
«В последующие два дня ожидается холодная погода, преимущественно без осадков, ночью местами заморозки», - добавили в Башгидрометцентре.
Подробный прогноз погоды на завтра в Башкирии смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather
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