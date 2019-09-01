Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Срочники российской армии смогут досрочно уволиться при возникновении некоторых обстоятельств

Срочники российской армии смогут досрочно уволиться при возникновении некоторых обстоятельств

Добавлено: 01.09.19
Просмотров: 99
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
Срочники российской армии смогут досрочно уволиться при возникновении некоторых обстоятельств

Сегодня, 1 сентября, в России вступили изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Теперь срочники смогут досрочно уволиться при возникновении некоторых обстоятельств. Например, смерть близких родственников в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, сообщает сайт Newsbash.ru.

По информации RT, гражданам, которые имеют право на освобождение или отсрочку, предоставят возможность по желанию пройти военную службу. Также увеличится штраф для тех, кто не явился в военкомат по повестке без уважительной причины. Сумма составит от 500 до 3 000 руб.

Напомним, с 1-го сентября российский Пенсионный Фонд завершает беззаявительный перерасчет страховой пенсии на 7,05%. Пенсионеры, которые живут в селе, имеющие стаж работы в сельском хозяйстве не меньше тридцати лет, получат надбавку к фиксированной пенсии. Размер составит 1 333 руб. ежемесячно.
Фото: Интернет
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Стали известны условия повышения пенсии некоторым жителям Башкирии
Общество
Стали известны условия повышения пенсии некоторым жителям Башкирии
Стало известно, насколько увеличится пенсия с 1 апреля 2019 года
Экономика
Стало известно, насколько увеличится пенсия с 1 апреля 2019 года
В Башкирии работникам сельского хозяйства с большим стажем увеличили фиксированный размер пенсий
Экономика
В Башкирии работникам сельского хозяйства с большим стажем увеличили фиксированный размер пенсий
Стал известен размер надбавки к пенсии для неработающих пенсионеров в Башкирии
Экономика
Стал известен размер надбавки к пенсии для неработающих пенсионеров в Башкирии
В России сельчан отработавших 30 лет на одном месте ждет прибавка к пенсии
Экономика
В России сельчан отработавших 30 лет на одном месте ждет прибавка к пенсии
Пенсионерам воспитывающим детей-студентов положена матподдержка на время обучения ребенка в вузе или колледже
Общество
Пенсионерам воспитывающим детей-студентов положена матподдержка на время обучения ребенка в вузе или колледже
На пенсию в России будут выходить позже, но сама пенсия увеличится, а некоторых изменения и вовсе не коснутся
Общество
На пенсию в России будут выходить позже, но сама пенсия увеличится, а некоторых изменения и вовсе не коснутся
Вышел на заслуженный отдых — сообщи в фонд
Общество
Вышел на заслуженный отдых — сообщи в фонд
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: