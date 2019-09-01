Срочники российской армии смогут досрочно уволиться при возникновении некоторых обстоятельств

Сегодня, 1 сентября, в России вступили изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Теперь срочники смогут досрочно уволиться при возникновении некоторых обстоятельств. Например, смерть близких родственников в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, сообщает сайт Newsbash.ru.





По информации RT, гражданам, которые имеют право на освобождение или отсрочку, предоставят возможность по желанию пройти военную службу. Также увеличится штраф для тех, кто не явился в военкомат по повестке без уважительной причины. Сумма составит от 500 до 3 000 руб.

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Напомним, с 1-го сентября российский Пенсионный Фонд завершает беззаявительный перерасчет страховой пенсии на 7,05%. Пенсионеры, которые живут в селе, имеющие стаж работы в сельском хозяйстве не меньше тридцати лет, получат надбавку к фиксированной пенсии. Размер составит 1 333 руб. ежемесячно.Фото: Интернет