В Уфе в октябре начнет действовать часовой тариф на общественный транспорт «Башавтотранса»

В Уфе с октября запланирован ввод единого часового тарифа на автобусах «Башавтотранса» и электротранспорте городского МУЭТ. Стоимость проезда по карте «Алга» в автобусах составит 20 рублей, в троллейбусах и трамваях — 18 рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.





При пересадке из электротранспорта в автобус доплачивать за билет не потребуется. Об этом сообщил руководитель Гостранса Тимур Мухаметьянов на «Транспортном часе» в правительстве.

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Тариф, допускающий пересадку на разные маршруты по одному билету в течение одного часа, на автобусах государственного перевозчика «Башавтотранс» действует с 1 сентября. Проект карты «Алга» запущен в июле и распространяется в муниципалитетах региона.По данным Гостранса, к середине августа доля поездок, оплаченных по карте, достигла 48%.