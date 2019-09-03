В Уфе в октябре начнет действовать часовой тариф на общественный транспорт «Башавтотранса»
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В Уфе с октября запланирован ввод единого часового тарифа на автобусах «Башавтотранса» и электротранспорте городского МУЭТ. Стоимость проезда по карте «Алга» в автобусах составит 20 рублей, в троллейбусах и трамваях — 18 рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.
При пересадке из электротранспорта в автобус доплачивать за билет не потребуется. Об этом сообщил руководитель Гостранса Тимур Мухаметьянов на «Транспортном часе» в правительстве.
По данным Гостранса, к середине августа доля поездок, оплаченных по карте, достигла 48%.
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