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В Ишимбайском районе дорога превратилась в грязевую кашу после отсыпки использованного асфальта

Добавлено: 04.09.19
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Рубрика: Общество
Теги: Ишимбайский район
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В Ишимбайском районе дорога превратилась в грязевую кашу после отсыпки использованного асфальта

Жители улицы Тепличной обратились за помощью к главе администрации Ишимбайского района Азамату Адбрахманову. Поводом для беседы стало качество дороги, которая после июльского ремонта стала только хуже, сообщает сайт Newsbash.ru.

По словам местных граждан, проезжая часть превратилась в грязевую кашу, сделанную из б/у асфальта. Но в официальных ответах сообщается, что работы выполнены как положено. Свое обращение ишимбайцы опубликовали в социальных сетях.

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— Просим вас провести служебную проверку по поводу отсыпки «дороги» на улице Тепличная. В июле 2019 года вместо обещанного по смете ПГС, была завезена смесь из земли и б/у кусков асфальта. Дорога, если ее можно так назвать, превратилась в земляную кашу – ни проехать, ни пройти. Специалистыотдела благоустройства продолжают кормить завтраками жителей по поводу замены данного грунта или дополнительной отсыпки ПГС. Ответным письмом на обращение жителей, отчиталась, что данный участок отсыпан как положен, — жалуются люди.
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