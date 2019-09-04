В Белебеевском районе санаторий «Глуховская» сливал сточные воды в реку Швецарий

В Белебеевком районе руководство санатория «Глуховская» допустило загрязнение местной реки Швецарий сточными водами, в составе которых была превышена концентрация вредных веществ. Проверку провела прокуратура Башкирии, сообщили в пресс-службе ведомства, сообщает сайт Newsbash.ru.





Известно, что сточные воды образуются в процессе работы учреждения. Они поступают в очистное сооружение биостанции для прохождения очистки и последующего сброса в реку. Однако в лаборатории установили, что воды содержат слишком много щелочных металлов, которая загрязняет водоем.

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По итогам проверки руководство санатория оштрафовано на 100 тысяч рублей. Более того, их обязали провести восстановительные работы очистных сооружений и провести очистку сбрасываемых в реку вод. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.