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В Белебеевском районе санаторий «Глуховская» сливал сточные воды в реку Швецарий

Добавлено: 04.09.19
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Рубрика: Общество
Теги: Белебеевский район
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В Белебеевском районе санаторий «Глуховская» сливал сточные воды в реку Швецарий

В Белебеевком районе руководство санатория «Глуховская» допустило загрязнение местной реки Швецарий сточными водами, в составе которых была превышена концентрация вредных веществ. Проверку провела прокуратура Башкирии, сообщили в пресс-службе ведомства, сообщает сайт Newsbash.ru.

Известно, что сточные воды образуются в процессе работы учреждения. Они поступают в очистное сооружение биостанции для прохождения очистки и последующего сброса в реку. Однако в лаборатории установили, что воды содержат слишком много щелочных металлов, которая загрязняет водоем.

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По итогам проверки руководство санатория оштрафовано на 100 тысяч рублей. Более того, их обязали провести восстановительные работы очистных сооружений и провести очистку сбрасываемых в реку вод. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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