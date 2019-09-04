В Уфе открылся республиканский Центр спортивной подготовки мастеров настольного тенниса

В Уфе сегодня открылся республиканский Центр спортивной подготовки мастеров настольного тенниса, сообщает сайт Newsbash.ru.





Помещение площадью свыше двухсот квадратных метров находится в историческом здании Уфимского авиационного колледжа. Всё лето там шёл ремонт, и теперь зал для игры в настольный теннис полностью отвечает международным требованиям. В распоряжении спортсменов – 6 стандартных столов и один – с тренировочной пушкой. Для удобства на полу постелили трёхслойное амортизирующее покрытие. Сейчас в Центре спортивной подготовки занимаются профессиональные игроки, в перспективе посещать его смогут все желающие.

- Хорошие столы – от них мяч отскакивает ровно, не летит вкривь-вкось. Но самое — главное это пол, чтобы ноги не скользили. Здесь хорошее покрытие…также помещение большое, высокие потолки – можно спокойно играть на больших высотах.

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