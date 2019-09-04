Жительницу Стерлитамака лишили свободы за невыполнение алиментных обязательств

35-летнюю жительницу Стерлитамака на 3 месяца лишили свободы за невыполнение алиментных обязательств перед 9-летней дочерью. Долг горожанки достиг около 476 тысяч рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.





По информации УФССП по РБ, женщина никак не оказывала финансовой помощи своей дочери, поэтому приставы привлекли ее к административной ответственности и назначили 40 часов обязательных работ. Однако, даже отбыв это наказание, горожанка не предпринимала мер к погашению долга по алиментам.

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В связи с этим на нее завели уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил ей 8 месяцев исправительных работ. Между тем, нерадивая мать продолжала не исполнять решения суда: не явилась на работы, продолжала копить долг. И суд решил изменить меру наказания на реальный срок в колонии-поселении. Теперь женщина лишена свободы на три месяца.