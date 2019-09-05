В Уфимском районе лесной хомяк оставил сельчанина без урожая картошки

В Уфимском районе утром сельчане обнаружили печальную картину – огород местного жителя оказался весь перелопачен. Рядом с каждым аккуратным кустом картошки дыра в земле, клубней нет. Можно подумать, что злостное преступление совершили люди, но нет, виновником оказался неизвестный зверек, сообщает сайт Newsbash.ru.





Животного, кстати, смогли поймать лишь с помощью капкана, когда он возвращался с очередного рейда за картошкой. Черный, пушистый и лохматый, похожий на крота или вомбата, просто так не хотел сдаваться – отчаянно бросался на лопату и пищал. Биологи и зоологи смогли идентифицировать животное, им оказался карбыш или лесной хомяк.

— Они обычно к людям не выходят, но, видимо, готовясь к долгой зиме и попробовав вкус картошки, все-таки рискнул. Их в обычный список вредителей не вносят, но и безобидными не назовешь. Они могут украсть картошку, кабачки и морковку. Обычно они заготавливают до 15 килограмма на зиму, — отметил зоолог Иван Алексеев.

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