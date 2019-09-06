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В Бирске в заброшенной промзоне хотят открыть филиал школы для младшеклассников

Добавлено: 06.09.19
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Рубрика: Общество
Теги: Бирский район
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В Бирске в заброшенной промзоне хотят открыть филиал школы для младшеклассников

С началом учебного года родители школьников в Бирске столкнулись со сложной ситуацией. С октября 2019 года ожидается перевод учеников 1–4 классов школы №7 в новое здание, которое станет филиалом учреждения. Однако у родителей это нововведение вызывает возмущение, потому что здание расположено в заброшенной промышленной зоне, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как рассказала мама ученика школы №7 Алина Кузнецова (имя изменено – прим.), дети оказались в безвыходной ситуации.

«Филиал расположится в районе бывшего завода «Прогресс». Это здание электромеханического завода, заброшенное более 20 лет назад. Там теперь хотят открыть филиал школы №7 для учеников 1–4 классов. Мы изумились, как в таком месте могут учиться дети? Наше мнение не спрашивали. Сын по комиссии остался учиться на второй год. В мае уже новая классная руководительница просила не поднимать конфликт. Она сказала, что первые классы останутся в основном здании, а уже в августе нам сообщили, что филиал строится именно для 1–4 классов. Нам провели экскурсию по стройке – старое здание заштукатурили, покрасили и обшили пластиковыми панелями. Провели заново воду, свет, завезли мебель – полным ходом идет стройка», – рассказала Алина.
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Родителей пугает расположение здания, в котором будут учиться ученики начальных классов – по их словам, детям 7–10 лет придется каждый день добираться по дороге, которая полна опасностей.
«Кругом заброшенная промышленная зона, коллективные сады, заброшенные бараки. Все это находится между двух кладбищ. Там долгое время в соседнем здании хранили химические отходы. Транспорт туда не ходит, освещения нет, проходит дорога на городскую свалку и очистной коллектор. Филиал строят в 1,8 километра от основной школы. Дорога не прямая, проходит через проулки и закоулки, тротуаров нет, местами дорога насыпная, местами просто грунтовка. Рядом есть еще дорога в сады и гаражи, очень близко расположено место сомнительного отдыха – сауна «Икра», там очень злые собаки, кругом бурьян высотой с человека. Вот туда планируют в октябре, когда поспешно закончат ремонт, отправить маленьких детей», – пожаловалась Алина.
У родителей школьников до сих пор нет информации, будет ли администрация школы организовывать проезд учеников от дома до школы. По словам Алины, автобусы необходимо выделить на 200 детей, а в руководстве школы родителям пока не дали официальный ответ.


«2 сентября была линейка, и в первый раз за всю жизнь после нее не пустили в здание школы. На крыльце сфотографировались, и по домам, в класс не зашли, ничего не обсудили. Детям сказали приходить на следующий день сразу на урок без родителей – мы можем в фойе подождать», – рассказала Алина.
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