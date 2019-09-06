В Бирске в заброшенной промзоне хотят открыть филиал школы для младшеклассников

С началом учебного года родители школьников в Бирске столкнулись со сложной ситуацией. С октября 2019 года ожидается перевод учеников 1–4 классов школы №7 в новое здание, которое станет филиалом учреждения. Однако у родителей это нововведение вызывает возмущение, потому что здание расположено в заброшенной промышленной зоне, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как рассказала мама ученика школы №7 Алина Кузнецова (имя изменено – прим.), дети оказались в безвыходной ситуации.

«Филиал расположится в районе бывшего завода «Прогресс». Это здание электромеханического завода, заброшенное более 20 лет назад. Там теперь хотят открыть филиал школы №7 для учеников 1–4 классов. Мы изумились, как в таком месте могут учиться дети? Наше мнение не спрашивали. Сын по комиссии остался учиться на второй год. В мае уже новая классная руководительница просила не поднимать конфликт. Она сказала, что первые классы останутся в основном здании, а уже в августе нам сообщили, что филиал строится именно для 1–4 классов. Нам провели экскурсию по стройке – старое здание заштукатурили, покрасили и обшили пластиковыми панелями. Провели заново воду, свет, завезли мебель – полным ходом идет стройка», – рассказала Алина.

«Кругом заброшенная промышленная зона, коллективные сады, заброшенные бараки. Все это находится между двух кладбищ. Там долгое время в соседнем здании хранили химические отходы. Транспорт туда не ходит, освещения нет, проходит дорога на городскую свалку и очистной коллектор. Филиал строят в 1,8 километра от основной школы. Дорога не прямая, проходит через проулки и закоулки, тротуаров нет, местами дорога насыпная, местами просто грунтовка. Рядом есть еще дорога в сады и гаражи, очень близко расположено место сомнительного отдыха – сауна «Икра», там очень злые собаки, кругом бурьян высотой с человека. Вот туда планируют в октябре, когда поспешно закончат ремонт, отправить маленьких детей», – пожаловалась Алина.

Родителей пугает расположение здания, в котором будут учиться ученики начальных классов – по их словам, детям 7–10 лет придется каждый день добираться по дороге, которая полна опасностей.У родителей школьников до сих пор нет информации, будет ли администрация школы организовывать проезд учеников от дома до школы. По словам Алины, автобусы необходимо выделить на 200 детей, а в руководстве школы родителям пока не дали официальный ответ.





«2 сентября была линейка, и в первый раз за всю жизнь после нее не пустили в здание школы. На крыльце сфотографировались, и по домам, в класс не зашли, ничего не обсудили. Детям сказали приходить на следующий день сразу на урок без родителей – мы можем в фойе подождать», – рассказала Алина.

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