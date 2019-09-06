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В Агидели вновь заработал завод по производству силикатного кирпича

Добавлено: 06.09.19
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Рубрика: Общество
Теги: Агидель
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В Агидели вновь заработал завод по производству силикатного кирпича

Он простаивал три года из-за проблем со сбытом, сообщает сайт Newsbash.ru.

Вопрос реанимации предприятия подняли в июле во время поездки в Агидель Радия Хабирова. Тогда руководитель республики предложил рассмотреть меры поддержки для возобновления производства на совещании в правительстве.

В Агидели может быть возобновлено производство силикатного кирпича

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В Агидели может быть возобновлено производство силикатного кирпича
Сегодня завод вновь обеспечен заказами для безубыточного производства. Проектная мощность предприятия — до 6 миллионов кирпичей в месяц. Кроме того, сейчас на заводе готовят к запуску новую линию по производству газосиликатных блоков. Совместно с Фондом развития промышленности Башкортостана решается вопрос льготного кредитования предприятия.
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