В Агидели вновь заработал завод по производству силикатного кирпича
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Он простаивал три года из-за проблем со сбытом, сообщает сайт Newsbash.ru.
Вопрос реанимации предприятия подняли в июле во время поездки в Агидель Радия Хабирова. Тогда руководитель республики предложил рассмотреть меры поддержки для возобновления производства на совещании в правительстве.
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