В Агидели вновь заработал завод по производству силикатного кирпича

Он простаивал три года из-за проблем со сбытом, сообщает сайт Newsbash.ru.





Вопрос реанимации предприятия подняли в июле во время поездки в Агидель Радия Хабирова. Тогда руководитель республики предложил рассмотреть меры поддержки для возобновления производства на совещании в правительстве.

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Сегодня завод вновь обеспечен заказами для безубыточного производства. Проектная мощность предприятия — до 6 миллионов кирпичей в месяц. Кроме того, сейчас на заводе готовят к запуску новую линию по производству газосиликатных блоков. Совместно с Фондом развития промышленности Башкортостана решается вопрос льготного кредитования предприятия.