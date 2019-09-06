В Уфимском ботаническом саду цветет гортензия

Гульназ и Виктор, молодожены. В день рождения своей семьи они приехали сюда в Уфимский ботанический сад, сообщает сайт Newsbash.ru.





Безошибочно новобрачные выбрали лужайку, где растут прекрасные цветы. Гортензии, несомненно, украсят кадры памятных свадебных фото. Кустарник, который цветет так, что глаз не оторвать. Он влечет к себе всех - и людей и насекомых.

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