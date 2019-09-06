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В Уфимском ботаническом саду цветет гортензия

Добавлено: 06.09.19
Просмотров: 40
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфимском ботаническом саду цветет гортензия

Гульназ и Виктор, молодожены. В день рождения своей семьи они приехали сюда в Уфимский ботанический сад, сообщает сайт Newsbash.ru.

Безошибочно новобрачные выбрали лужайку, где растут прекрасные цветы. Гортензии, несомненно, украсят кадры памятных свадебных фото. Кустарник, который цветет так, что глаз не оторвать. Он влечет к себе всех - и людей и насекомых.

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Гортензия цветет по несколько месяцев. Ботаники Уфы удивляются, что садоводы незаслуженно обходят своим вниманием это растение. Страх, что он сложен в уходе пытаются развеять, устраивая мастер-классы. Рекомендуют глубже изучить тему в интернете. На деле все не так страшно и затруднительно, как кажется.

Единственное, что расстраивает тех, кто занимается выращиванием и селекционированием гортензий, что посетители порой ведут себя, как вандалы. Ломают ветки и срывают бутоны. А цветы, к сожалению, не умеют говорить и не могут сделать замечание.

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