В Уфимском ботаническом саду цветет гортензия
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Гульназ и Виктор, молодожены. В день рождения своей семьи они приехали сюда в Уфимский ботанический сад, сообщает сайт Newsbash.ru.
Безошибочно новобрачные выбрали лужайку, где растут прекрасные цветы. Гортензии, несомненно, украсят кадры памятных свадебных фото. Кустарник, который цветет так, что глаз не оторвать. Он влечет к себе всех - и людей и насекомых.
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Единственное, что расстраивает тех, кто занимается выращиванием и селекционированием гортензий, что посетители порой ведут себя, как вандалы. Ломают ветки и срывают бутоны. А цветы, к сожалению, не умеют говорить и не могут сделать замечание.
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