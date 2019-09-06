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Прокуратура обязала администрацию Салавата установить камеры в парке культуры и отдыха

Добавлено: 06.09.19
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Рубрика: Общество
Теги: Салаватский район
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Прокуратура обязала администрацию Салавата установить камеры в парке культуры и отдыха

В Салавате после вмешательства прокуратуры центральный парк культуры и отдыха оборудуют камерами, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Согласно законодательству, аппаратура для видеонаблюдения должна быть установлена во всех местах с массовым пребыванием людей, однако мэрия города проигнорировала это требование.

Надзорное ведомство потребовало от местной администрации оборудовать системой непрерывного видеонаблюдения всю территорию парка. Суд удовлетворил иск, однако решение пока не вступило в законную силу, отметили в прокуратуре.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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