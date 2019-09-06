Прокуратура обязала администрацию Салавата установить камеры в парке культуры и отдыха
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В Салавате после вмешательства прокуратуры центральный парк культуры и отдыха оборудуют камерами, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Надзорное ведомство потребовало от местной администрации оборудовать системой непрерывного видеонаблюдения всю территорию парка. Суд удовлетворил иск, однако решение пока не вступило в законную силу, отметили в прокуратуре.
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