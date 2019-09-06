В Кумертау мужчину осудили за пост в социальных сетях
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В Кумертау 36-летнего мужчину осудили за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Дело в том, что он разместил в сообществе «ВКонтакте» оскорбительный для жителей Кавказа и Средней Азии пост, сообщает сайт Newsbash.ru.
Позже пост был удален из социальной сети.
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