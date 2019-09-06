В Кумертау мужчину осудили за пост в социальных сетях

В Кумертау 36-летнего мужчину осудили за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Дело в том, что он разместил в сообществе «ВКонтакте» оскорбительный для жителей Кавказа и Средней Азии пост, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Эксперты признали текст публикации экстремистским, сообщили в прокураутре. В отношении нарушителя было возбуждено административное дело, по итогам рассмотрения которого его оштрафовали на 10 тысяч рублей.Позже пост был удален из социальной сети.