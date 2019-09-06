Погода на выходные в Башкирии: 7 и 8 сентября станет меньше облаков

В выходные дни по республике атмосферное давление продолжит свой рост, сообщает сайт Newsbash.ru.





В циркуляции северо-западного антициклона облаков станет меньше. Соответственно повысится и дневная температура воздуха до +14,+20°.

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Северо-восточные потоки в атмосфере сдержат более интенсивное повышение температуры воздуха. Ночью преобладающая температура воздуха +3,+9°С, при радиационном выхолаживании в воздухе и на почве в отдельных районах республики на почве слабые заморозки до 0,-2°С.Небольшие дожди пройдут лишь в отдельных районах республики, ночью и утром ожидаются туманы с ухудшением видимости до 500 метров и менее.Предстоящая неделя по сравнению с уходящей будет более теплой, среднесуточные температуры воздуха начнут превышать норму на 1-2°С.