Погода на выходные в Башкирии: 7 и 8 сентября станет меньше облаков
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В выходные дни по республике атмосферное давление продолжит свой рост, сообщает сайт Newsbash.ru.
В циркуляции северо-западного антициклона облаков станет меньше. Соответственно повысится и дневная температура воздуха до +14,+20°.Северо-восточные потоки в атмосфере сдержат более интенсивное повышение температуры воздуха. Ночью преобладающая температура воздуха +3,+9°С, при радиационном выхолаживании в воздухе и на почве в отдельных районах республики на почве слабые заморозки до 0,-2°С.
Небольшие дожди пройдут лишь в отдельных районах республики, ночью и утром ожидаются туманы с ухудшением видимости до 500 метров и менее.
Предстоящая неделя по сравнению с уходящей будет более теплой, среднесуточные температуры воздуха начнут превышать норму на 1-2°С.
Точную погоду на выходные в Башкирии смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather
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