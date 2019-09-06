Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии 12 тысяч семей направили материнский капитал на обучение

В Башкирии 12 тысяч семей направили материнский капитал на обучение

Добавлено: 06.09.19
Просмотров: 27
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии 12 тысяч семей направили материнский капитал на обучение

В Башкирии средства материнского капитала направили на образование более 12 тысяч владельцев сертификата. С начала реализации закона общая сумма перечислений на эти цели превысила 703 млн рублей, сообщили в Отделении Пенсионного фонда по Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.

Благодаря средствам материнского капитала, у семей есть возможность оплатить все этапы образовательного процесса. Среди них — содержание и обучение детей в детсадах, платные образовательные услуги по школьной образовательной программе, платные образовательные услуги в вузах и ссузах, а также проживание студентов в общежитиях.

В Башкирии детсады могут получить деньги из федерального бюджета на открытие консультационных центров

Читайте также:

В Башкирии детсады могут получить деньги из федерального бюджета на открытие консультационных центров
«Распорядиться средствами материнского капитала на образование любого из детей можно, когда второму или последующим детям исполнится три года, — пояснил управляющий Отделением ПФР по Башкирии Фоат Хантимеров. — Исключение составляет дошкольное образование — по этому направлению маткапитал можно использовать, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на получение сертификата». 
Всего с начала действия программы владельцами сертификатов на маткапитал стали более 313 тысяч семей республики. Из них 213 тысяч полностью распорядились денежными средствами.

Самым популярным направлением распоряжения средствами материнского капитала в Башкирии по-прежнему остается улучшение жилищных условий. Свыше 258 тысяч владельцев сертификатов выбрали именно это направление. Общая сумма перечислений на эти цели превысила в регионе 95 млрд рублей.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Башкирии семьи тратят средства маткапитала на образование
Общество
В Башкирии семьи тратят средства маткапитала на образование
Размер материнского капитала в следующем году составит более 453 тысяч рублей
Общество
Размер материнского капитала в следующем году составит более 453 тысяч рублей
Материнский капитал: изменения в 2018 году
Общество
Материнский капитал: изменения в 2018 году
В Аскинском районе на детей не оформлялось жилье купленное на материнский капитал
Происшествия
В Аскинском районе на детей не оформлялось жилье купленное на материнский капитал
В Башкирии вступили в силу поправки о сокращении сроков выплаты маткапитала
Общество
В Башкирии вступили в силу поправки о сокращении сроков выплаты маткапитала
В Башкирии выданы первые электронные сертификаты на материнский капитал
Общество
В Башкирии выданы первые электронные сертификаты на материнский капитал
Россиянки получат к материнскому капиталу доплату 250 тысяч рублей
Общество
Россиянки получат к материнскому капиталу доплату 250 тысяч рублей
В России в 2020 году вырастет размер материнского капитала
Общество
В России в 2020 году вырастет размер материнского капитала
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: