В Башкирии 12 тысяч семей направили материнский капитал на обучение

В Башкирии средства материнского капитала направили на образование более 12 тысяч владельцев сертификата. С начала реализации закона общая сумма перечислений на эти цели превысила 703 млн рублей, сообщили в Отделении Пенсионного фонда по Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.





Благодаря средствам материнского капитала, у семей есть возможность оплатить все этапы образовательного процесса. Среди них — содержание и обучение детей в детсадах, платные образовательные услуги по школьной образовательной программе, платные образовательные услуги в вузах и ссузах, а также проживание студентов в общежитиях.

«Распорядиться средствами материнского капитала на образование любого из детей можно, когда второму или последующим детям исполнится три года, — пояснил управляющий Отделением ПФР по Башкирии Фоат Хантимеров. — Исключение составляет дошкольное образование — по этому направлению маткапитал можно использовать, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на получение сертификата».

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Всего с начала действия программы владельцами сертификатов на маткапитал стали более 313 тысяч семей республики. Из них 213 тысяч полностью распорядились денежными средствами.Самым популярным направлением распоряжения средствами материнского капитала в Башкирии по-прежнему остается улучшение жилищных условий. Свыше 258 тысяч владельцев сертификатов выбрали именно это направление. Общая сумма перечислений на эти цели превысила в регионе 95 млрд рублей.