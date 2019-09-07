Башкирские дельтапланеристы завоевали бронзу на Чемпионате Евразии
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Команда Башкирии стала бронзовым призером Чемпионата Евразии по дельтапланерному спорту в командном зачете, который состоялся в Казахстане, сообщает сайт Newsbash.ru.
Так же состоялся Открытый Чемпионат Казахстана, где приняла участие команда из Башкортостана. Руслан Шаяхметов из Уфы в личном зачете в открытом классе занял седьмую строчку рейтинга, состоящего из 32 российских и казахских пилотов.
В составе башкирской команды выступил также и Анфис Яппаров из села Киргиз-Мияки Миякинского района Башкирии.
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