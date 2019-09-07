Башкирские дельтапланеристы завоевали бронзу на Чемпионате Евразии

Команда Башкирии стала бронзовым призером Чемпионата Евразии по дельтапланерному спорту в командном зачете, который состоялся в Казахстане, сообщает сайт Newsbash.ru.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Спортсмен из Уфы Азат Масалимов занял первое место в «спорт-классе».Так же состоялся Открытый Чемпионат Казахстана, где приняла участие команда из Башкортостана. Руслан Шаяхметов из Уфы в личном зачете в открытом классе занял седьмую строчку рейтинга, состоящего из 32 российских и казахских пилотов.В составе башкирской команды выступил также и Анфис Яппаров из села Киргиз-Мияки Миякинского района Башкирии.