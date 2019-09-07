В Уфе стартовал уникальный проект «Учебная квартира»
В Уфе стартовал уникальный проект «Учебная квартира» по обучению навыкам самостоятельного проживания молодых людей с ментальными иными нарушениями развития, сообщает сайт Newsbash.ru.
Она создана людьми, знающими проблему изнутри – членами Региональной общественной организации родителей детей с инвалидностью «СоДействие», которые заручились грантовой поддержкой Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.
Глава республики пообщался со специалистами центра «СоДействие» и первыми воспитанниками учебной квартиры, ознакомился с условиями их проживания, поинтересовался наличием заявок от родителей. По словам председателя организации Людмилы Сахаповой, уже выстроилась очередь на прохождение обучающих курсов, то есть эта услуга востребована у населения.
Врио Главы Башкортостана предложил обсудить этот опыт на одной из следующих встреч с родителями особенных детей и рассмотреть возможность открытия ещё одной учебной квартиры в южной части города. Руководитель республики пожелал воспитанникам и педагогам удачи и подарил центру телевизор.
В открытии новой функциональной площадки, которая состоялась в первой половине дня, приняли участие исполняющий обязанности министра семьи и труда РБ Юрий Мельников, заместитель главы Администрации Уфы Алина Сулейманова и глава Администрации Орджоникидзевского района города Марат Галиуллин.
Тренировочный курс для группы рассчитан на пять дней. Здесь ребята с ментальными и иными нарушениями развития освоят такие полезные навыки, как организация жизни по режиму дня; самостоятельный проезд на транспорте; поход в магазин, где ребята самостоятельно составят список продуктов, рассчитают количество денег; организация питания (приготовление обеда, ужина, сервировка стола, уборка посуды) и досуга (походы в театры, кино, музеи и другие учреждения культуры и искусства), а также посетят площадки партнеров проекта для проведения профориентационных мероприятий и т.д.
Справляться с учебными задачами ради большей самостоятельности в жизни участникам проекта помогут специалисты центра Региональной организации «СоДействие» - педагог-психолог, два социальных педагога и педагог по труду и профориентации. Разумеется, полученные навыки молодым людям нужно будет закрепить в семье, а далее те же участники смогут вновь обратиться за помощью к «Учебной квартире» и прийти за новыми знаниями. Идея проекта – объединить усилия с родителями детей с ментальными и иными нарушениями развития ради их лучшей доли, сделать так, чтобы люди, испытывающие подобные проблемы, не замыкались в себе и больше проявляли самостоятельность и инициативу.
В рамках социального проекта «Учебная квартира» также планируется организовать курсы для подростков с инвалидностью, где навыки самостоятельной жизни будут получать ребята от 14 лет. Первые курсы пройдут в режиме дневного пребывания, в дальнейшем - на все пять дней. Это даст возможность как можно раньше приобретать навыки самостоятельности, а так же позволит хоть ненадолго разгрузить родителей.