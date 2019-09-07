В Уфе стартовал уникальный проект «Учебная квартира» по обучению навыкам самостоятельного проживания молодых людей с ментальными иными нарушениями развития, сообщает сайт Newsbash.ru.





Она создана людьми, знающими проблему изнутри – членами Региональной общественной организации родителей детей с инвалидностью «СоДействие», которые заручились грантовой поддержкой Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

- Это хороший пример стационарозамещающих технологий, пример успешного взаимодействия органов власти и социально ориентированных некоммерческих организаций, - подчеркнул Юрий Мельников и пожелал ребятам успехов и смелости в новых начинаниях.

С работой учебной квартиры, которая открылась на улице Александра Невского, ознакомился руководитель региона. Напомним, что Радий Хабиров поручил организовать такое помещение по итогам ноябрьской встречи с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья, а на аналогичной встрече в июле обсудил ход исполнения поручения.Глава республики пообщался со специалистами центра «СоДействие» и первыми воспитанниками учебной квартиры, ознакомился с условиями их проживания, поинтересовался наличием заявок от родителей. По словам председателя организации Людмилы Сахаповой, уже выстроилась очередь на прохождение обучающих курсов, то есть эта услуга востребована у населения.Врио Главы Башкортостана предложил обсудить этот опыт на одной из следующих встреч с родителями особенных детей и рассмотреть возможность открытия ещё одной учебной квартиры в южной части города. Руководитель республики пожелал воспитанникам и педагогам удачи и подарил центру телевизор.В открытии новой функциональной площадки, которая состоялась в первой половине дня, приняли участие исполняющий обязанности министра семьи и труда РБ Юрий Мельников, заместитель главы Администрации Уфы Алина Сулейманова и глава Администрации Орджоникидзевского района города Марат Галиуллин.При поддержке Администрации Орджоникидзевского района, депутатов городского Совета Уфы как в самой квартире, так и в подъезде выполнен косметический ремонт, созданы все условия для комфортного проживания курсантов проекта: расширены дверные проемы, установлены сантехника, поручни, в подъезде установлен пандус. На грантовый выигрыш от Министерства семьи и труда республики закуплена мебель, крупная бытовая техника (кровати, шкафы, тумбы, холодильник, стиральная машина). За счет благотворительного участия самих родителей приобретена кухонная утварь, постельные принадлежности.Тренировочный курс для группы рассчитан на пять дней. Здесь ребята с ментальными и иными нарушениями развития освоят такие полезные навыки, как организация жизни по режиму дня; самостоятельный проезд на транспорте; поход в магазин, где ребята самостоятельно составят список продуктов, рассчитают количество денег; организация питания (приготовление обеда, ужина, сервировка стола, уборка посуды) и досуга (походы в театры, кино, музеи и другие учреждения культуры и искусства), а также посетят площадки партнеров проекта для проведения профориентационных мероприятий и т.д.Справляться с учебными задачами ради большей самостоятельности в жизни участникам проекта помогут специалисты центра Региональной организации «СоДействие» - педагог-психолог, два социальных педагога и педагог по труду и профориентации. Разумеется, полученные навыки молодым людям нужно будет закрепить в семье, а далее те же участники смогут вновь обратиться за помощью к «Учебной квартире» и прийти за новыми знаниями. Идея проекта – объединить усилия с родителями детей с ментальными и иными нарушениями развития ради их лучшей доли, сделать так, чтобы люди, испытывающие подобные проблемы, не замыкались в себе и больше проявляли самостоятельность и инициативу.

В рамках социального проекта «Учебная квартира» также планируется организовать курсы для подростков с инвалидностью, где навыки самостоятельной жизни будут получать ребята от 14 лет. Первые курсы пройдут в режиме дневного пребывания, в дальнейшем - на все пять дней. Это даст возможность как можно раньше приобретать навыки самостоятельности, а так же позволит хоть ненадолго разгрузить родителей.

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