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В Башкирии наказали коллекторов за нарушение закона

Добавлено: 07.09.19
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Рубрика: Общество
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В Башкирии наказали коллекторов за нарушение закона

В Башкирии к судебным приставам обратилась женщина, которую беспокоили звонками коллекторы по поводу возврата задолженности совершенно другой гражданки, сообщает сайт Newsbash.ru.

УфССП по РБ организовало проверку и выяснило, что ООО «Национальная служба взыскания» несмотря на неоднократное выражение несогласие со стороны женщины, как третьего лица, продолжало звонить ей и присылать смс-сообщения.

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ООО «Национальная служба взыскания» нарушила ч.5 ст.4, ч.3 ст.7 Федерального закона №230. Этот закон защищает интересы третьих лиц (родственников, членов семьи должника, проживающих с ним других лиц, соседей) от преследований коллекторов. Если третье лицо не желает взаимодействовать с коллекторами, то это взаимодействие запрещено.

В результате судебного рассмотрения ООО «Национальная служба взыскания» оштрафована за нарушение закона на 50 тысяч рублей.
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