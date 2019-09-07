В Башкирии наказали коллекторов за нарушение закона
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В Башкирии к судебным приставам обратилась женщина, которую беспокоили звонками коллекторы по поводу возврата задолженности совершенно другой гражданки, сообщает сайт Newsbash.ru.
УфССП по РБ организовало проверку и выяснило, что ООО «Национальная служба взыскания» несмотря на неоднократное выражение несогласие со стороны женщины, как третьего лица, продолжало звонить ей и присылать смс-сообщения.
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В результате судебного рассмотрения ООО «Национальная служба взыскания» оштрафована за нарушение закона на 50 тысяч рублей.
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