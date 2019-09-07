В Башкирии наказали коллекторов за нарушение закона

В Башкирии к судебным приставам обратилась женщина, которую беспокоили звонками коллекторы по поводу возврата задолженности совершенно другой гражданки, сообщает сайт Newsbash.ru.





УфССП по РБ организовало проверку и выяснило, что ООО «Национальная служба взыскания» несмотря на неоднократное выражение несогласие со стороны женщины, как третьего лица, продолжало звонить ей и присылать смс-сообщения.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

ООО «Национальная служба взыскания» нарушила ч.5 ст.4, ч.3 ст.7 Федерального закона №230. Этот закон защищает интересы третьих лиц (родственников, членов семьи должника, проживающих с ним других лиц, соседей) от преследований коллекторов. Если третье лицо не желает взаимодействовать с коллекторами, то это взаимодействие запрещено.В результате судебного рассмотрения ООО «Национальная служба взыскания» оштрафована за нарушение закона на 50 тысяч рублей.