В Уфе прошёл самый рыжий праздник. Присутствовали рыжеволосые, рыжебородые и хозяева рыжих питомцев. Считается, что огненный цвет волос накладывает отпечаток на характер. Такие люди более эмоциональны, энергичны и жизнерадостны, сообщает сайт Newsbash.ru.





Радовались празднику даже корги. Рыжие дети, взрослые и собаки. Сегодня здесь собрались самые «золотые» люди и животные города. Несмотря на то, что небо заволокло тучами, света здесь хватает благодаря участникам фестиваля.

«Весёлое настроение, хороший настрой. Потому что праздник солнечный сам по себе, хоть и льёт дождик. Праздник рыжих, праздник рыжих волос. Эти люди очень яркие, весёлые, интересные. Как видите, мы тоже рыжие. Нам очень нравится быть рыжими».

На праздник пришли и те, кто стал рыжим совсем недавно. Говорят, это поднимает настроение. Для гостей организаторы провели конкурсы: «Самое большое количество веснушек», «Самая рыжая борода» и «Самый рыжий питомец». Дети танцевали и рисовали на асфальте. Даже несмотря на дождь.

Камилла Гильфанова:

«Мероприятие мне очень понравилось. Очень круто, атмосферно. Много рыжих людей. Это очень интересно, когда в одном месте собирается столько рыжих. Это очень интересно, когда к тебе подходят много людей, замечают твой цвет волос, спрашивают, удивляются. Это очень приятно».

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На земле около 2-3% рыжих людей. Чаще всего такой цвет волос встречается у ирландцев, евреев, шотландцев и англичан. Одно из преимуществ огневолосых людей в том, что они начинают седеть позже остальных. Поэтому наслаждаться молодостью и скрывать свой возраст они могут дольше всех.Автор: Айгуль Хатыпова