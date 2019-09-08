Погода в Башкирии на 3 дня
Синоптики «Башгидрометцентра» рассказали, какую погоду следует ждать жителям республики.
8 Сентября:
Местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью +5,+10°, при прояснениях до 0°, на почве местами слабые заморозки 0,-2°, днем +14,+19°.
9 сентября:
Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4,+9°, местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки 0,-2°, днем +16,+21°.
10 сентября:
Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4,+9°, местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки 0,-2°, днем +16,+21°.
Подробную погоду в Башкирии на 3 дня смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather