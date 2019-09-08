В Белебеевском районе прошел "Пчелотуй" - праздник завершения медового сезона
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В Белебеевском районе Башкирии, близ села Метевбаш, состоялся праздник, символизирующий завершение медового сезона — традиционный «Пчелотуй», сообщает сайт Newsbash.ru.
На корпоратив съехались коллеги не только со всего Башкортостана, но и соседних регионов: Татарстана, Челябинска, Оренбургской области и Чувашии.
По словам одного из организаторов праздника Марата Зайруллина, праздник посетили более тысячи человек.
«Провели пчеловодческую эстафету, активно торговали медом — довольны остались как продавцы, так и покупатели», — сообщил он «Башинформу».Отметим, что в настоящее время основной медосбор уже завершен, медоносы отцвели. Пасечники и пчелы начинают подготовку к зиме.
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