В Белебеевском районе прошел "Пчелотуй" - праздник завершения медового сезона

В Белебеевском районе Башкирии, близ села Метевбаш, состоялся праздник, символизирующий завершение медового сезона — традиционный «Пчелотуй», сообщает сайт Newsbash.ru.





На корпоратив съехались коллеги не только со всего Башкортостана, но и соседних регионов: Татарстана, Челябинска, Оренбургской области и Чувашии.

«Провели пчеловодческую эстафету, активно торговали медом — довольны остались как продавцы, так и покупатели», — сообщил он «Башинформу».

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Состоялся конкурс медов. Призовые места заняли гости из Оренбурга: первое место среди темных медов завоевал Вадим Хуснутдинов, а среди светлых — Вячеслав Бакеев.По словам одного из организаторов праздника Марата Зайруллина, праздник посетили более тысячи человек.Отметим, что в настоящее время основной медосбор уже завершен, медоносы отцвели. Пасечники и пчелы начинают подготовку к зиме.