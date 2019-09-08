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На одном из избирательных участков Уфы перерезали кабель телефонной связи

Добавлено: 08.09.19
Просмотров: 75
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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На одном из избирательных участков Уфы перерезали кабель телефонной связи

Сотрудники Управления гражданской защиты Уфы вместе со специалистами компании «Башинформсвязь» выясняют причины инцидента на избирательном участке Ленинского района столицы Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.


«В 6.05, придя на рабочие места, члены УИК обнаружили, что на участке перерезан телефонный кабель», — уточнили в управлении.
Члены участковой избирательной комиссии оперативно смогли восстановить связь, так как ранее вместе со спасателями и телефонными специалистами отрабатывали подобный сценарий. Обстоятельства выясняют полицейские. Также сотрудники МВД ищут виновных.

К работе избирательный участок приступил в положенное время.
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