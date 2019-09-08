В Салавате прокатилась волна жалоб в связи с резким запахом газа

Жители Салавата пожаловались на сильный запах газа. По словам одного из местных жителей Дениса М., сегодня в 5:30 его мать почувствовала запах непонятного происхождения, напоминающий газ, сообщает сайт Newsbash.ru.





Женщина не может поднять голову, также у нее участилось сердцебиение, появились жалобы на тошноту, сообщает сын женщины в социальных сетях.

«Звонила в 112,соединили с «Горгазом». Сказали, что толку нет, и не будет, когда звонит 6–10 человек. Вот если бы звонил весь город, тогда только обратят внимание», – отметила жительница Салавата Маргарита Е.

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Отмечается, что первые жалобы от жителей начали поступать 5 сентября. Точная причина возникновения запаха неизвестна.