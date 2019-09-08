Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Стерлитамаке отличились парни, которые приехали на выборы в автомобиле с башней танка

В Стерлитамаке отличились парни, которые приехали на выборы в автомобиле с башней танка

Добавлено: 08.09.19
Просмотров: 41
Рубрика: Общество
Теги: Стерлитамакский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Стерлитамаке отличились парни, которые приехали на выборы в автомобиле с башней танка

В Башкирии активным ходом идут выборы Главы Республики Башкортостан. Уже известно, что в этом году явка намного выше, чем на прошлых выборах. Тем временем некоторые избиратели подходят к выборному процессу с юмором, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Стерлитамаке отличились парни, которые отслужили в танковых войсках. Молодые ребята приехали на избирательный участок на автомобиле, переоборудованном в танк. На крыше легковушки установили импровизированную башню, а из окон свисали флаги этого рода войск.

На одном из избирательных участков Стерлитамака неправильно вывесили флаг России

Читайте также:

На одном из избирательных участков Стерлитамака неправильно вывесили флаг России
На пять часов дня в Башкирии явка избирателей составила больше 42%. Активно продолжается работа общественного пресс-центра в Уфе. Здесь сотни журналистов в прямом эфире следят за ходом голосования. Первые результаты экзит-пулов будут известны после 23:00.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Иглинском районе на избирательных участках отключали свет, были ложные звонки о пожарах
Политика
В Иглинском районе на избирательных участках отключали свет, были ложные звонки о пожарах
Жители Татышлинского района лидируют по числу явок избирателей на выборы Главы Башкирии
Политика
Жители Татышлинского района лидируют по числу явок избирателей на выборы Главы Башкирии
В Башкирии за три часа проголосовали около 10 процентов избирателей
Политика
В Башкирии за три часа проголосовали около 10 процентов избирателей
В Уфе во время выборов Главы Башкирии разыграют iPhone XS
Общество
В Уфе во время выборов Главы Башкирии разыграют iPhone XS
Главам администраций районов поручили провести выборы Главы Башкирии «как праздник» и с высокой явкой
Политика
Главам администраций районов поручили провести выборы Главы Башкирии «как праздник» и с высокой явкой
В Башкирии внесли несколько поправок в процедуру выборов главы республики
Политика
В Башкирии внесли несколько поправок в процедуру выборов главы республики
В Башкирии проголосовали 523 тысячи избирателей
Общество
В Башкирии проголосовали 523 тысячи избирателей
Грудинин сбрил усы после спора с Юрием Дудем о результатах выборов
Общество / Это интересно
Грудинин сбрил усы после спора с Юрием Дудем о результатах выборов
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: