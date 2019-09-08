В Стерлитамаке отличились парни, которые приехали на выборы в автомобиле с башней танка

В Башкирии активным ходом идут выборы Главы Республики Башкортостан. Уже известно, что в этом году явка намного выше, чем на прошлых выборах. Тем временем некоторые избиратели подходят к выборному процессу с юмором, сообщает сайт Newsbash.ru.





В Стерлитамаке отличились парни, которые отслужили в танковых войсках. Молодые ребята приехали на избирательный участок на автомобиле, переоборудованном в танк. На крыше легковушки установили импровизированную башню, а из окон свисали флаги этого рода войск.

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На пять часов дня в Башкирии явка избирателей составила больше 42%. Активно продолжается работа общественного пресс-центра в Уфе. Здесь сотни журналистов в прямом эфире следят за ходом голосования. Первые результаты экзит-пулов будут известны после 23:00.