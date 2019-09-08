В Башкирии пришедшим на выборы делают прививки от гриппа
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В Кармаскалинском районе Башкирии 8 сентября на избирательных участках можно не только проголосовать, но и сделать прививку от гриппа, а также пройти обследование у врачей, сообщает сайт Newsbash.ru.
По данным издания «Кармаскалинская новь», с утра и до обеда на избирательном участке, расположенном в гимназии села Кармаскалы, привились более 80 человек. Также граждане измерили свой рост, вес, артериальное давление и уровень сахара в крови.
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«Это очень удобно, придя на выборы, после осмотра врача привиться и узнать состояние своего здоровья. Не нужно идти в больницу, так экономится время», — сообщила терапевт Зульфия Хамитова.Сделать прививку от гриппа на избирательных участках смогли как жители райцентра, так и сел Прибельский, Бузовьязы, деревень Кабаково, Алайгирово, Савалеево.
И.о. заведующего поликлиникой райбольницы Гульнара Аллаярова рассказала, что эта акция была инициирована кармаскалинскими врачами.
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