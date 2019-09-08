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Участники "Битвы экстрасенсов" прибыли в Чишминский район для расследования гибели двух подростков

Добавлено: 08.09.19
Просмотров: 84
Рубрика: Общество
Теги: Чишминский район
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Участники "Битвы экстрасенсов" прибыли в Чишминский район для расследования гибели двух подростков

В село Шингак-Куль Чишминского района прибыли участники программы «Битва экстрасенсов». Информация появилась в соцсетях, сообщает сайт Newsbash.ru.

Один из местных жителей опубликовал фотографию с места съёмок. По его словам, они расследуют гибель 17-летнего парня и 16-летней девушки.

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Напомним, в августе этого года в селе Шингак-куль обнаружили тела двух подростков. Сначала было обнаружено тело юноши, а спустя несколько дней тело девушки.
Фото: соцсети
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