Участники "Битвы экстрасенсов" прибыли в Чишминский район для расследования гибели двух подростков
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В село Шингак-Куль Чишминского района прибыли участники программы «Битва экстрасенсов». Информация появилась в соцсетях, сообщает сайт Newsbash.ru.
Один из местных жителей опубликовал фотографию с места съёмок. По его словам, они расследуют гибель 17-летнего парня и 16-летней девушки.
Фото: соцсети
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