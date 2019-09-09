В Уфе бомжи создали свою футбольную команду

В Уфе несколько бездомных мужчин объединились в футбольную команду. Свой клуб они назвали в честь республиканской команды «Гастелло», сообщает Mash.



«Нас называют бродяги, бомжи… Мы просто общаемся, объединяемся и играем», — рассказывает один из игроков.

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Один из бездомных – бывший профессиональный футболист. Когда-то Александр был нападающим, затем попал в тюрьму, а теперь ночует на улице. Бездомные собираются на матчи раз в неделю и все время надеются, что их не выгонят с площадки. Они занялись футболом, чтобы разнообразить свой образ жизни, а теперь задумываются об официальной регистрации своего клуба.