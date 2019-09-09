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В Уфе бомжи создали свою футбольную команду

Добавлено: 09.09.19
Просмотров: 85
Рубрика: Общество
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В Уфе бомжи создали свою футбольную команду

В Уфе несколько бездомных мужчин объединились в футбольную команду. Свой клуб они назвали в честь республиканской команды «Гастелло», сообщает Mash.

«Нас называют бродяги, бомжи… Мы просто общаемся, объединяемся и играем», — рассказывает один из игроков.
Один из бездомных – бывший профессиональный футболист. Когда-то Александр был нападающим, затем попал в тюрьму, а теперь ночует на улице. Бездомные собираются на матчи раз в неделю и все время надеются, что их не выгонят с площадки. Они занялись футболом, чтобы разнообразить свой образ жизни, а теперь задумываются об официальной регистрации своего клуба.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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