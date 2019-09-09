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"Битва экстрасенсов" в Чишминском районе: подробности визита звезд мистического шоу в Башкирию

Добавлено: 09.09.19
Просмотров: 59
Рубрика: Общество
Теги: Чишминский район
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"Битва экстрасенсов" в Чишминском районе: подробности визита звезд мистического шоу в Башкирию

Звезды мистического шоу «Битва экстрасенсов» в прошедшие выходные посетили Башкортостан. Сильнейшие экстрасенсы страны — Татьяна Ларина, Дмитрий Волхов, Юлий Котов остановились в одной из гостиниц Уфы, а на съемки выезжали в село Шингак-Куль Чишминского района, сообщает сайт Newsbash.ru.

Их гримом, визуальной подготовкой к съемкам занималась профессиональный гример кино и визажист Алина Валеева. Алина рассказала некоторые подробности «миссии» экстрасенсов в Башкирии.

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«Они снимали одну из серий нового телепроекта «Последние 24 часа», который в этом году выйдет на телеканале НТВ, — сообщила визажист. — Там они расследуют убийства, мистические смерти. Я сама, честно говоря, плохо знаю, что произошло в Шингак-Куле, потому что нас непосредственно на съемочную площадку близко к экстрасенсам не пускали — мы не должны были светиться в кадре. Поняла только, что расследование их касалось череды необъяснимых детских смертей».
Как рассказали очевидцы съемок, приезд экстрасенсов в село был также связан с гибелью молодого человека. Семья хотела разобраться, сам он свел счеты с жизнью либо ему кто-то «помог». Известно только, что экстрасенсы сообщили о таких подробностях, которые знали только родственники. К какому выводу пришли люди со сверхспособностями, станет известно, когда передача выйдет в эфир.
Посмотреть, как проходят съемки, пришло все село. Местные жители проявили неподдельный интерес к экстрасенсам. По словам Алины, сельчане подходили и спрашивали, как с ними можно пообщаться, рассказать о личных проблемах.
«Я еще долго буду под впечатлением! Не каждый день к нам в Уфу приезжают звезды реалити-шоу «Битва экстрасенсов». Мне посчастливилось познакомиться и поработать с ними, — поделила впечатлениями Алина. — Спасибо за доверие, спасибо всем ребятам из съёмочной группы — вы настоящие профессионалы! Спасибо нашим героям Татьяне, Дмитрию и Юлию! Ваша работа такая сложная в эмоциональном плане. Пропускать всю боль через себя, указывать на те детали, о которых никто даже не догадывался, помогать людям в их горе. Я видела, как после беседы с экстрасенсами мама погибшего парня плакала, и говорила, что о нем сказали всю правду. Сценарий или нет? Скажу так, нужно хотя бы раз побывать на съёмках, чтобы всё понять».


Ранее местные жители в соцсетях рассказали, что экстрасенсы, по их мнению, приехали в село для того, чтобы расследовать причины череды детских смертей, которая длится в течение последних лет. Что удалось выяснить людям со сверхспособностями, пока неизвестно.

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